Халк Маслахаты — ключевой механизм общества в решении важнейших задач

В январе 2023 года в Туркменистане был создан высший орган народной власти — Халк Маслахаты. Орган уполномочен принимать конституцию и законы, рассматривать поправки, определять внутреннюю и внешнюю политику, а также заслушивать ежегодные обращения Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщает госинформагентство TDH.

Работа Халк Маслахаты строится на принципах демократии, верховенства закона, равенства граждан и уважения прав человека. За время своей деятельности орган подтвердил актуальность своего создания: принятые стратегические решения и национальные программы успешно реализуются.

В нынешний год, совпавший с 34-й годовщиной независимости и 30-летием нейтралитета страны, общественность готовится к очередному форуму Халк Маслахаты. Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что главная цель органа — развитие демократических институтов, решение ключевых государственных вопросов в диалоге с народом.

Реализация долгосрочной программы социально-экономического развития «Возрождение новой эпохи могущественного государства» обеспечила рост экономики. По итогам 2024 года ВВП увеличился на 6,3 %, выросли объёмы производства, торговли и инвестиций.

Предстоящее заседание Халк Маслахаты будет посвящено новым задачам, направленным на повышение качества жизни населения. Туркменистан продолжает укреплять позиции на международной арене, развивая внешние связи на основе принципов нейтралитета, сотрудничества и общечеловеческих ценностей.