Туркменистанцы могут присоединиться к акции «XI Международный географический диктант»

Туркменистанцы могут присоединиться к просветительской акции «XI Международный географический диктант», которая пройдет 30 ноября.

Онлайн-версия будет доступна в течение двух недель с 30 ноября по 14 декабря, сообщается на сайте Исполкома СНГ.

Организатор акции — Русское географическое общество.

Как и прежде, написать Географический диктант можно будет в школах и вузах, музеях и библиотеках, заповедниках и национальных парках, в поездах, самолетах и на множестве других площадок.

Традиционно основной вариант включает 40 вопросов, разделенных на две части по уровню сложности. Подготовлена и упрощенная версия на английском языке (20 вопросов) для тех, кто не владеет русским языком. По предварительному запросу возможен перевод материалов акции на другие иностранные языки.

Все варианты сформированы на основе лучших вопросов конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта». Задания также включают материалы, подготовленные крупнейшими российскими компаниями и зарубежными партнерами Русского географического общества.

За 10 лет проведения Географического диктанта в нем приняли участие более 4 млн человек из 136 стран мира. В 2024 году диктант написали свыше 635 тыс. человек на 10 тыс. онлайн-площадках.

Ознакомиться с Положением о проведении Диктанта можно здесь.