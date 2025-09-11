Сердар Бердымухамедов поздравил участников церемонии открытия поселка Битараплык

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил участников церемонии открытия нового поселка Битараплык в генгешлике Тязе ёл Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята. Об этом сообщает госинформагентство TDH.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что это событие проходит в Международный год мира и доверия, когда Туркменистан также отмечает 30-летие нейтралитета, признанного ООН.

Глава государства подчеркнул, что достижения страны стали результатом созидательного труда народа и реализации масштабных национальных программ.

Новый посёлок Битараплык, по словам Президента Туркменистана, является свидетельством ускоренного развития и включает 400 жилых домов, школу, детский сад, Дом культуры, центр торжеств и другие социальные объекты, возведённые туркменскими предпринимателями.

Сердар Бердымухамедов отметил, что подобные проекты способствуют повышению уровня жизни населения и укреплению производственного потенциала страны. В завершение глава государства пожелал гражданам здоровья, благополучия и новых успехов.