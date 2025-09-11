Себастьян Лекорню назначен новым премьер-министром Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым премьер-министром страны Себастьяна Лекорню, ранее занимавшего пост министра обороны. Об этом сообщает французское издание Figaro.

Согласно официальной информации, первоочередной задачей нового главы правительства станет проведение консультаций с политическими силами, представленными в парламенте. Лекорню предстоит убедить парламентариев в необходимости скорейшего принятия государственного бюджета и достижения договоренностей для принятия ключевых решений в ближайшие месяцы.

Формирование нового состава правительства запланировано после завершения консультаций Лекорню с политическими партиями. До официального назначения Лекорню рассматривался как основной кандидат на пост премьер-министра после отставки Франсуа Байру.

Себастьян Лекорню стал седьмым премьер-министром за время президентства Эмманюэля Макрона и пятым главой правительства за последние три года. Частая смена премьер-министров отражает политическую нестабильность во французском правительстве в последний период.