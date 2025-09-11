На конференции CIET 2025 обсудят модернизацию транспортной инфраструктуры Ашхабада

В Туркменистане началась подготовка к проведению Международной конференции «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (CIET 2025). Мероприятие пройдет в Ашхабаде с 3 по 5 ноября 2025 года. Предыдущий форум собрал более 400 делегатов и 50 спикеров из различных стран.

Конференция CIET 2024, прошедшая в ноябре прошлого года, продемонстрировала высокий интерес международных инвесторов к туркменской экономике. В рамках мероприятия было объявлено о крупных инвестиционных проектах, включая контракт южнокорейской компании Daewoo E&C на строительство завода минеральных удобрений в Туркменабате стоимостью 784 миллиона долларов США. Предприятие планирует производить 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн гранулированного сульфата аммония ежегодно.

На форуме также обсуждались текущие крупномасштабные проекты, такие как газотурбинная электростанция мощностью 1574 МВт, реализуемая турецкой компанией Çalık Holding с объемом финансирования 586 миллионов долларов, и линия электропередач в рамках проекта Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Особое внимание на предстоящей конференции будет уделено развитию «умного города» Аркадаг, где планируется реализация второй фазы строительства с акцентом на медицинские, образовательные и сервисные объекты. Также в программе форума запланировано обсуждение проектов модернизации транспортной и коммунальной инфраструктуры Ашхабада.

Организаторы CIET 2025 планируют представить новые проекты в области строительства, энергетики и промышленности. В рамках мероприятия ожидается подписание новых контрактов и соглашений между международными инвесторами и туркменскими предприятиями.

Программа конференции включает обсуждение передовых строительных технологий, модульных решений, интеграции возобновляемых источников энергии и развития цифровой инфраструктуры. Участники форума смогут принять участие в круглых столах, посетить выставочную экспозицию и провести переговоры в формате бизнес-встреч.