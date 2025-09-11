Глава МИД Туркменистана провел встречу с Постоянным Координатором ООН в стране

10 сентября Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Постоянным Координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Стороны обсудили текущее взаимодействие Туркменистана с ООН и её агентствами, а также подготовку к заседанию Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН».

Отмечалось начало работы очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, ставшей ключевой площадкой для обсуждения глобальной повестки. В рамках подготовки к 80-летию ООН Туркменистан выразил готовность содействовать организации мероприятий на своей территории.