В Ахалском и Дашогузском велаятах образованы новые населённые пункты

Меджлис Туркменистана принял постановление об отнесении к категории сёл и посёлков новых населённых пунктов в Ахалском и Дашогузском велаятах. Об этом сообщили в понедельник официальные СМИ Туркменистана.

В этрапе Ак бугдай Ахалского велаята на территории генгешлика Онгалды основано село Довлетли мекан, которое стало новым административным центром данного генгешлика. Аналогичные преобразования коснулись и Каахкинского этрапа, где в границах генгешлика Говшут образовано село Багтлы замана. Статус административного центра генгешлика также был передан новообразованному населенному пункту.

В Дашогузском велаяте создан новый посёлок Битараплык на территории генгешлика Тязе ёл Кёнеургенчского этрапа. Генгешлик Тязе ёл упразднён, а его сёла — Тязе ёл, Чилтер, Гамышлыой, Гарашсызлык и Газакер — переданы в административное подчинение посёлка Битараплык. Полномочия членов прежнего генгешлика сохраняются до окончания их срока по закону.

Министерство сельского хозяйства совместно с хякимликами Ахалского и Дашогузского велаятов займётся описанием новых административных границ. Изменения будут внесены в Перечень административно-территориальных единиц Туркменистана.

Решение принято с учётом социальных программ страны и в рамках реализации «Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию на 2022–2028 годы» и «Национальной программы по преобразованию условий жизни населения сёл и посёлков до 2028 года».