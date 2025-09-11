В августе Туркменистан принял ряд крупных международных мероприятий

В августе Туркменистан стал площадкой для ряда значимых международных мероприятий. Об этом сообщает госинформагентство TDH.

Главным событием месяца стала Третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, прошедшая в Национальной туристической зоне «Аваза». Форум собрал лидеров и делегации более чем из 100 государств, представителей международных организаций и бизнеса.

В ходе конференции и сопутствующих встреч обсуждались вопросы устойчивого развития, регионального сотрудничества и укрепления международных связей. Состоялись переговоры туркменского руководства с главами и представителями ряда стран, а также с международных организаций. Поднимались темы энергетики, транспорта, торговли, культурно-гуманитарного взаимодействия.

Особое внимание было уделено укреплению партнёрства в Центральной Азии, развитию трёхстороннего формата Туркменистан–Узбекистан–Азербайджан и взаимодействию с международными организациями. Также прошли Дни дружественных государств, культурные и спортивные мероприятия, посвящённые региональному сотрудничеству и Дню Каспийского моря.

Итоги месяца показали активную внешнеполитическую деятельность Туркменистана, нацеленную на расширение многосторонних связей и продвижение курса «открытых дверей».