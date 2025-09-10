Узбекистан перейдет на 12-летнюю систему школьного образования

Узбекистан начал подготовку к переходу на 12-летнюю систему школьного образования. Об этом сообщил заместитель министра дошкольного и школьного образования Сардор Раджабов в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

Реформа предусматривает включение подготовительного года для 6-летних детей в структуру школьного обучения. Цель изменений — приведение национальной системы образования в соответствие с международными стандартами.

По словам замминистра, новая система позволит узбекским выпускникам поступать в зарубежные университеты напрямую, минуя годичные подготовительные курсы. В настоящее время около 15 тысяч выпускников ежегодно вынуждены проходить дополнительное обучение за рубежом.

Согласно анализу, в 85% стран с лучшими результатами по международному исследованию PISA 2022 года продолжительность школьного образования составляет 12 лет.

Новая структура образования будет включать один год подготовительного этапа и четыре года начального образования, пять лет базового общего среднего образования и два года общего среднего образования. Для реализации реформы будут внесены изменения в законы «Об образовании» и «О дошкольном образовании и воспитании».