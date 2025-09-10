Таможенная служба Туркменистана и УНП ООН обсудили вопросы сотрудничества

Вчера прошла встреча заместителя председателя Государственной таможенной службы Туркменистана с региональным представителем Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Центральной Азии Оливером Штольпе.

Как сообщается на сайте таможенной службы, стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках Программы по контролю за пассажирами и грузами, реализуемой при поддержке УНП ООН.

Особое внимание было уделено деятельности существующих групп портового контроля в Туркменбаши, Ашхабаде и Фарапе, а также планам по созданию новой группы в Серхесе.

Отдельной темой встречи стало проведение совместных мероприятий в Региональном учебном центре Государственной таможенной службы Туркменистана.