Президент Туркменистана поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости Республики, сообщает TDH.

«За прошедшие годы последовательно улучшается социально-экономическое благосостояние Таджикистана, активно повышается его роль в решении актуальных вызовов международной повестки», – отметил Президент Туркменистана, подтвердив готовность и далее прилагать необходимые усилия для вывода туркмено-таджикского сотрудничества на новый уровень.

Глава Туркменистана пожелал Эмомали Рахмону крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Таджикистана – мира, дальнейшего прогресса и процветания.

День независимости Республики Таджикистан отмечается 9 сентября.