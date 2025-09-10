Огни Азии зажглись в Бухаресте, где Туркменистан тоже представил свою культуру

В столице Румынии с большим успехом прошёл III Фестиваль азиатской культуры, организованный дипломатическими миссиями 13 стран Азии, включая Туркменистан. Мероприятие, состоявшееся 6 сентября в Национальном музее села им. Димитрие Густи, стало ярким праздником культурного многообразия, объединившим представителей государственных структур, дипломатического корпуса, общественности и жителей Бухареста.

Туркменистан, будучи активным участником фестиваля, представил гостям насыщенную программу, демонстрирующую богатство и самобытность своей культуры. Стенд Посольства Туркменистана стал одной из самых посещаемых площадок, предлагая зрителям уникальное путешествие в мир традиций и современности.

Внимание гостей, в первую очередь, привлекли национальные костюмы и вышивки. Посетители восхищались тонкой работой и яркими узорами туркменских нарядов, которые гармонично сочетают вековые традиции с современными дизайнерскими решениями.

Живой интерес вызвали знаменитые туркменские ковры, каждый из которых является произведением искусства и хранителем древних традиций. Туркменский музыкант, исполнивший народные мелодии на дутаре, создал неповторимую атмосферу праздника, погружая слушателей в мелодичный мир туркменской степи.

На стенде страны особое место заняли труды Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, а также переводы произведений великого поэта Махтумкули Фраги на различные языки, включая румынский.

Фестиваль завершился экспозицией «Кухня азиатских стран», где посетители смогли попробовать аутентичные национальные блюда, что стало прекрасным завершением культурного погружения.

Фестиваль азиатской культуры в Бухаресте ещё раз продемонстрировал, как культурный обмен способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, позволяя им познакомиться с уникальным наследием друг друга.

