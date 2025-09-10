Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана подписало Меморандумы с Катаром, Россией

Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана подписало Меморандумы о взаимопонимании с Обществом Красного Полумесяца Катара и Российским Красным Крестом. Подписание состоялось в ходе двухдневной встречи руководителей Национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца стран СНГ, а также представителей Международной Федерации и Международного Комитета Красного Креста, которая завершилась в Ашхабаде.

Вице-президент Общества Красного Полумесяца Катара Эбрахим Хашим Аль-Сада отметил, что соглашение позволит развивать сотрудничество в области волонтерства и обмена опытом, используя накопленный катарским обществом опыт гуманитарной деятельности на Ближнем Востоке и за его пределами. Об этом сообщили в пятницу официальные СМИ Туркменистана.

Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук подчеркнул, что подписанный Меморандум станет дополнительным импульсом к развитию двустороннего взаимодействия и выразил готовность направить специалистов для обучения туркменских коллег работе с мобильными пунктами и палатками.

Участники двухдневной встречи обсудили вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации, международного гуманитарного права, привлечения волонтеров и законодательного регулирования деятельности обществ.

Мероприятие прошло накануне празднования 30-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана и в рамках Международного года мира и доверия, что подчеркнуло значимость достигнутых соглашений.