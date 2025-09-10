В Туркменистане утверждена Концепция развития рынка труда до 2030 года

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе очередного заседания Кабинета Министров в пятницу подписал Постановление «Об утверждении Концепции развития рынка труда в Туркменистане до 2030 года», передают официальные СМИ Туркменистана.

Концепция и План мероприятий по её реализации были представлены заместителем Председателя Кабинета Министров Ходжамыратом Гелдимырадовым. Документы подготовлены во исполнение задач, обозначенных Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым на заседании Халк Маслахаты 24 сентября 2024 года.

В Концепции определены цели, задачи и ключевые направления развития рынка труда. Среди приоритетов — повышение занятости населения, совершенствование законодательства с учётом международных норм, расширение спектра цифровых услуг в данной сфере.

Кроме того, предусмотрено обновление методов анализа данных о рынке труда, модернизация форм отчётности, а также активизация сотрудничества с Международной организацией труда, включая изучение возможностей присоединения к её приоритетным конвенциям.

Глава государства отметил, что в Туркменистане большое внимание уделяется системному развитию рынка труда, и поручил обеспечить эффективное исполнение поставленных задач.

На заседании Кабинета Министров был также рассмотрен ряд других вопросов государственной жизни, по которым приняты соответствующие решения.