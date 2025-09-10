В Туркменистане открыли современное село на 400 домов

В генгешлике Онгалды этрапа Ак бугдай Ахалского велаята состоялась торжественная церемония открытия нового современного села Довлетли мекан в преддверии 34-й годовщины независимости Туркменистана.

Как сообщает TDH, на территории села разместились 400 жилых домов, административное здание генгешлика, Дом здоровья, средняя школа на 640 учащихся и детский сад на 320 мест. Также построены торговый центр и современная инфраструктура.

В церемонии приняли участие руководители органов местного самоуправления, представители Меджлиса Туркменистана, велаятских и этрапских халк маслахаты, общественных организаций и жители этрапа.

Участникам было зачитано поздравительное обращение Президента Туркменистана.

Создание новых населенных пунктов является одним из приоритетных направлений социально ориентированной государственной политики страны. В новом селе предусмотрены современные системы водо-, электро-, газоснабжения и канализации, дорожно-транспортная и коммуникационная инфраструктура, зеленые зоны и парк.

При строительстве домов учтены особенности сельской жизни – в каждом дворе предусмотрены земельные участки с хозяйственными постройками и место для автомобиля. Жилища оформлены в национальном стиле и обставлены качественной мебелью, отмечается в сообщении.