В Туркменистане обновили тарифы на электронный сборник «Адалат»
Министерство Адалат Туркменистана установило новые размеры платы за предоставление правовой информации через электронный сборник «Адалат». Соответствующий приказ подписал министр юстиции Мереттаган Таганов 20 августа 2025 года. Об этом сообщили в четверг официальные СМИ Туркменистана.
Теперь разовый доступ к программе обойдётся физическим лицам в 200 манатов, юридическим — в 400 манатов. Частные нотариусы, работающие по лицензии, будут оплачивать годовую подписку в размере 240 манатов.
Доступ к онлайн-платформе «Адалат» через интернет установлен в 20 манатов в месяц на одного пользователя. В стоимость включена консультационная поддержка, тогда как электронные носители приобретаются отдельно по закупочной цене.
Приказ отменяет прежнее постановление от 7 ноября 2017 года. Регистрация нового документа в государственном реестре нормативных правовых актов состоялась 1 сентября 2025 года.