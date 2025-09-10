В Германии пройдут Дни экономики Туркменистана

С 30 по 31 октября 2025 года во Франкфурте состоятся Дни экономики Туркменистана, цель которых — развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Организатором мероприятия выступает Торгово-промышленная палата Туркменистана и ТМТ Consulting Group при поддержке Восточного комитета германской экономики и Mittelstand.

В форуме примут участие ведущие компании-члены этих организаций, обладающие опытом и ресурсами для успешного партнёрства. Германия, с её передовым опытом в области технологий, и Туркменистан, с его производственными возможностями, объединят усилия в таких ключевых отраслях, как: Финансы; Здравоохранение; Торговля; Транспорт; Нефтегазовая и нефтехимическая промышленность; Сельское хозяйство; Текстильная промышленность.

Мероприятие станет площадкой для обмена знаниями, установления долгосрочных деловых связей и внедрения инноваций.

Организаторы приглашают представителей бизнеса и экспертов принять участие в Днях экономики Туркменистана, чтобы вместе открыть новые перспективы сотрудничества и укрепить экономические связи.

Для получения дополнительной информации

Ссылка на сайт https://tmt.tm/ru/event/turkmenistan-economy-days

Телефон: +99361776088

Email: kemal.ferd@cci.gov.tm

Orient Link: https://orient.tm/ru/post/90005/v-germanii-projdut-dni-ekonomiki-turkmenistana