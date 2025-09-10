Ашхабад примет выставку экономических достижений Туркменистана

Выставка экономических достижений Туркменистана, посвящённая 34-й годовщине Независимости страны, состоится с 18 по 20 сентября в выставочном центре Торгово-промышленной палаты Туркменистана (ТППТ) в Ашхабаде. Об этом сообщает ТППТ.

В экспозиции примут участие ведущие министерства и ведомства, отечественные предприниматели, в том числе члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также иностранные компании.

Выставка продемонстрирует современный уровень национальной промышленности, сельского хозяйства, энергетики, строительства, транспорта, связи и других ключевых отраслей.

Согласно сообщению, мероприятие создаст возможности для налаживания деловых контактов и укрепления долгосрочного сотрудничества между туркменскими предпринимателями и зарубежными гостями, подтверждая открытость страны к международному взаимодействию.