Туркменистан представил национальную культуру на фестивале в Бухаресте

Посольство Туркменистана приняло участие в III Фестивале азиатской культуры в румынской столице, организованном дипломатическими миссиями азиатских государств при содействии Национального музея села имени Димитрие Густи. Об этом сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

Мероприятие собрало представителей государственных структур Румынии, дипломатического корпуса, общественных организаций, СМИ и жителей Бухареста.

На стенде туркменского посольства были представлены национальные костюмы, ковровые изделия, вышивки и музыкальные инструменты. Особый интерес у гостей вызвали современные дизайнерские интерпретации традиционной одежды, гармонично сочетающие вековые традиции и модные тенденции.

В рамках культурной программы выступил туркменский музыкант, исполнивший на дутаре народные произведения.

Отдельное внимание было уделено литературному наследию Туркменистана. Посетители ознакомились с трудами Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, а также с произведениями классика туркменской поэзии Махтумкули Фраги в переводах на различные языки, включая румынский.

Завершением фестиваля стала экспозиция «Кухня азиатских стран», где гости смогли попробовать национальные блюда всех государств-участников.