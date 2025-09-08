Сердар Бердымухамедов провел заседание Госсовета безопасности Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности, на котором были рассмотрены итоги работы военных и правоохранительных органов за январь-август 2025 года. Об этом сообщает TDH.

На заседании с докладами выступили руководители силовых ведомств. Министр обороны Бегенч Гундогдыев доложил о работе по укреплению обороноспособности страны и подготовке к торжественному военному параду в честь 34-й годовщины независимости Туркменистана.

Генеральный прокурор Бегмурат Мухамедов отчитался о надзоре за соблюдением законности, а министр внутренних дел Мухаммет Хыдыров – о поддержании общественного порядка и проведении месячника безопасности дорожного движения.

Председатель Верховного суда Бегенч Ходжамгулыев представил доклад о судебной деятельности. По итогам его выступления президент подписал указ о назначении и освобождении судей, а также присвоении им квалификационных классов.

С отчетами также выступили министр национальной безопасности Назар Атагараев, начальник Государственной пограничной службы Язгелди Нурыев, министр юстиции Мереттаган Таганов, председатели Государственной таможенной и миграционной служб Максат Худайкулыев и Аманмухаммет Сазаков.

По итогам заседания Сердар Бердымухамедов дал ряд поручений руководителям силовых структур по обеспечению безопасности страны и подготовке к празднованию Дня независимости. Президент подчеркнул, что Туркменистан продолжит реализацию военной доктрины оборонительного характера.

На заседании был рассмотрен ряд других вопросов, по которым приняты соответствующие решения.