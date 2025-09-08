Сборная Туркменистана обыграла Бутан в квалификации молодежного Кубка Азии

Сборная Туркменистана по футболу (до 23 лет) одержала победу над командой Бутана со счетом 2:0 в рамках отборочного турнира молодежного Кубка Азии. Встреча прошла в столице Иордании.

Счет в матче на 12-й минуте открыл Сохбет Дурдыев, точно реализовавший одиннадцатиметровый удар. Окончательный результат встречи на 93-й минуте установил Даянч Мередов.

Напомним, ранее в первом туре квалификации подопечные Ахмеда Агамурадова разгромили сборную Китайского Тайбэя со счетом 5:1. В заключительном матче группового этапа, запланированном на 9 сентября, туркменские футболисты сыграют против хозяев турнира – команды Иордании.

В отборочном турнире молодежного Кубка Азии принимают участие 44 команды, которые распределены по 11 квалификационным группам. В финальную часть турнира пройдут победители всех групп, а также четыре лучшие сборные среди занявших вторые места.

Финальный турнир молодежного Кубка Азии пройдет с 7 по 25 января 2026 года в Саудовской Аравии.