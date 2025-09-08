Президент Туркменистана подписал указ о назначении судей

Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении и освобождении от должности судей, а также о присвоении им квалификационных классов, сообщает TDH.

Туркменистанский туризм

В документе отмечается:

назначить Худайбердиева Юсупа Курбанкулыевича судьёй Каракумского этрапского суда Марыйского велаята, освободив от должности судьи Этрекского этрапского суда Балканского велаята, назначить Нурмухаммедова Шамухаммета Нурмухаммедовича судьёй Багтыярлыкского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ему 5-й квалификационный класс судьи, назначить Садыкова Ыслама Мухамметдавудовича судьёй Копетдагского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ему 5-й квалификационный класс судьи, назначить Нурягдыеву Огулнар Бяшимгелдиевну судьёй Тедженского этрапского суда Ахалского велаята и присвоить ей 5-й квалификационный класс судьи, назначить Мередова Мекана Гуванджовича судьёй Бахерденского этрапского суда Ахалского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс судьи, назначить Тораеву Огулдженнет Гылычдурдыевну судьёй суда города Туркменбаши Балканского велаята и присвоить ей 5-й квалификационный класс судьи, назначить Агамырадова Сылапгелди Агамырадовича судьёй суда Эсенгулыйского этрапа Балканского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс судьи, назначить Ходжагулыева Довлетмырата Байрамдурдыевича судьёй суда города Дашогуз Дашогузского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс судьи, назначить Маммедова Рустема Шатлыковича судьёй Койтендагского этрапского суда Лебапского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс судьи, назначить Ходжаеву Джерен Сапармырадовну судьёй суда города Мары Марыйского велаята и присвоить ей 5-й квалификационный класс судьи.



Ашхабадский гид