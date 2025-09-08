На международном форуме в Алматы представлен опыт Туркменистана в реализации ЦУР 11

Ранее мы сообщали, что делегаты Туркменистана приняли участие в Девятом многостороннем форуме Северной и Центральной Азии по реализации Целей в области устойчивого развития, организованный ЭСКАТО с 4 по 5 сентября в городе Алматы.

Туркменистанский туризм

В рамках форума, при обсуждении ЦУР 11 «Устойчивые города и населенные пункты» начальник Управления стратегического и устойчивого развития Министерства финансов и экономики Туркменистана Сеиднур Джапбаров представил опыт Туркменистана в имплементации этой цели.

В частности, было отмечено, что только за период 2020-2024 годы в целом по стране было введено более 7,4 миллионов квадратных метров жилых помещений. В рамках «Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года в новой редакции» в 2025-2028 годах во всех регионах Туркменистана планируется построить и ввести в эксплуатацию в общей сложности порядка 1,4 миллионов квадратных метров жилых помещений. В целях улучшения жилищных условий доступны различные виды поддержки для приобретения жилья, такие как льготное ипотечное кредитование, льготы для многодетных семей, инвалидов, молодых семей. Так, например, ипотечное кредитование для приобретения жилья повышенной комфортности доступно на 30 лет с процентной ставкой под 1% годовых.

С. Джапбаров также рассказал о новом умном городе Аркадаг, которому присужден сертификат о присоединении к проекту «Развитие устойчивых, зелёных, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе». При открытии же, городу Аркадаг было вручено более 20 сертификатов и дипломов от ведущих международных организаций. Также в 2024 году на Всемирной выставке умных городов «World Smart City Expo 2024» состоявшейся в Республике Корея городу Аркадаг были вручены ещё три награды: за выдающиеся достижения в области «умного города», которая присуждена только городу Аркадаг; Иностранный «умный город»; за большой вклад во Всемирную выставку «умных городов» «World Smart City Expo 2024».

Участниками многостороннего форума, была дана высокая оценка городу Аркадаг, в особенности многие высказались о передовом опыте, которые они хотели ли бы перенять.

Форум предоставил уникальную возможность для стран обменяться лучшими практиками и обсудить свои успехи в достижении ЦУР на региональном уровне. Это сотрудничество помогло участникам проанализировать свой прогресс и убедиться, что Повестка 2030 будет реализована для всех.