На ашхабадской сцене состоялась премьера спектакля «Гурбанназар Эзизов»

На сцене Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули состоялась премьера спектакля «Гурбанназар Эзизов», поставленного в честь 85-летия поэта.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в зале собрались поклонники творчества Гурбанназара Эзизова. Кажется, что с каждым годом их становится всё больше, и это не удивительно, ведь в стихах поэта нет ангажированности, они искренние, добрые, человечные.

В качестве почётных гостей присутствовали члены семьи и близкие родственники поэта.

Спектакль поставлен по драматургии братьев Хыдыра и Ильяса Амангельдыевых, которые были лично знакомы с поэтом. Режиссёр спектакля Мекан Джумабаев. Роль Гурбанназара Эзизова исполнил актёр Довран Чарыев.

Прелюдией к спектаклю стала сцена, в которой ангел смерти – персонаж из стихотворения «Поздний гость» – позволил поэту пересмотреть прожитые им годы. В последние минуты перед глазами поэта промелькнули эпизоды несправедливо короткой, но на редкость светлой жизни – это взято за основу спектакля.

Создателям спектакля особенно удались сцены яркой, весёлой студенческой жизни и уход на службу в армию.

Необычайно креативной воспринималась сцена худсовета, члены которого заняли первый ряд зала и обращались к поэту, находящемуся на сцене. Они разделились на яростных противников и защитников поэзии Эзизова.

Музыка к спектаклю, написанная заслуженным деятелем искусств Туркменистана, композитором Ровшеном Непесовым, исполнялась оркестром театра под управлением дирижёра Деркара Джалилова.

Прекрасным дополнением к музыкальному оформлению стал хор артистов театра и Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой, а также песни, которые исполняли участники спектакля.

Особенно эффектным было выступление Байрамхана Гайырова в роли певца Атагельды Гарьягдыева.

В конце спектакля все его участники, вышедшие на поклон, исполнили хором песню, написанную Нуры Халмамедовым на стихи Гурбанназара Эзизова «Шадыян гун», отмечает источник.