Глава Туркменистана направил поздравления президенту Бразилии

7 сентября Федеративная Республика Бразилия отмечает национальный праздник — День независимости.

По этому случаю Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.

Пользуясь приятной возможностью, глава Туркменского государства выразил Президенту Луису Инасиу Луле да Силве искренние пожелания крепкого здоровья и счастья, а народу Бразилии – мира, прогресса и процветания, сообщает ТДХ.