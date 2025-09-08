В Туркменистане объявили победителей национального конкурса «Жемчужины независимости»

6 сентября в рамках конкурса «Türkmeniň Altyn asyry», объявленного Президентом Туркменистана среди работников литературы, культуры и искусства, самодеятельных молодых певцов, а также талантливых детей, состоялся заключительный тур конкурса «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» («Жемчужины независимости»).

Конкурс проводится ежегодно на национальном уровне с целью выявления юных талантов в сфере музыки и вокала.

По итогам конкурса Постановлением Президента Туркменистана были объявлены победители:

ученик 8 класса специализированной средней школы № 140 с углублённым изучением иностранных языков, точных и естественных наук города Ашхабад Гайитназаров Перхат Азадович;

ученик 8 класса специализированной средней школы № 3 с углублённым изучением английского языка города Аркадаг Чарыев Мухамметэмир Аманмырадович;

ученица 4 класса специализированной средней школы № 16 с углублённым изучением естественных наук Каахкинского этрапа Ахалского велаята Тачмухаммедова Аймелек Тачмухаммедовна;

ученица 7 класса средней школы № 9 города Туркменбаши Балканского велаята Аганыязова Арзув Оразовна;

ученик 8 класса средней школы № 76 Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Аразклычов Дадемырат Сапаевич;

ученик 8 класса специализированной средней школы № 42 с углублённым изучением иностранных языков Чарджевского этрапа Лебапского велаята Райханов Даянч Рашидович;

ученик 7 класса средней школы № 12 Векилбазарского этрапа Марыйского велаята Гарягдыев Джемшит Бегенджович.

Согласно Постановлению победителям от имени Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова были вручены ноутбуки, планшеты и соответствующие дипломы.

Участники конкурса приняли благодарственное Обращение к Президенту Сердару Бердымухамедову, в котором выразили искреннюю признательность за неустанную заботу о юном поколении, создание всех условий для счастливой жизни, сообщает ТДХ.