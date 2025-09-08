В сёлах северного региона Туркменистана обновлены линии электропередач

В Дашогузском велаяте, в селе Ялдыр яп Акдепинского этрапа обновлены линии электропередач мощностью в 0.4 и 10 киловольт.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», реконструкцию воздушной линии электропередач на протяжении более двух километров провели специалисты предприятия «Daşoguzenergogurluşyk».

Также в течение года обновлены некоторые участки ЛЭП еще в трех сёлах Акдепинского этрапа и проведена реконструкция одной из линии электропередач в Болдумсазском этрапе.

Важным фактором для производства необходимого ремонта и модернизации ключевых коммуникаций без ущерба для бесперебойного функционирования, стало включение энергосистемы Дашогузского велаята в единое энергокольцо страны, отмечает источник.