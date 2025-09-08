В Ашхабаде в ближайшие дни запустят новые городские автобусы Yutong с кондиционерами
В Ашхабад доставлено 700 единиц 12-метровых трёхдверных пассажирских автобусов с кондиционированием марки Yutong.
Новые автобусы начнут обслуживать пассажиров столицы в ближайшие дни, сообщает новостная программа «Ватан» туркменского телевидения.
Двигатели новых автобусов соответствуют экологическим стандартам Евро-5. Оплата транспортных услуг осуществляется через цифровую систему.
Автобус оснащён устройствами, отслеживающими посадку и высадку пассажиров, оборудован современной интеллектуальной системой контроля движения транспортного средства и работы водителя посредством видеонаблюдения с использованием системы GPS и установленных видеокамер.
В новом автобусе имеются условия для пассажиров с ограниченными возможностями, а также оповещение о прибытии на остановки.
Напомним, что в Ашхабаде был запущен тестовый пассажирский автобус «Yutong».
Ранее мы сообщали, что Президент Туркменистана подписал постановление о закупке 700 пассажирских автобусов модели ZK6128HG у китайской компании Yutong Bus Co., Ltd.