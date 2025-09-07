Успешные спортсмены стали студентами Туркменского института физкультуры

В новом учебном году студентами Туркменского государственного института физической культуры и спорта стали спортсмены, добившиеся высоких результатов на соревнованиях. Их спортивные достижения были учтены как важное преимущество при приёме. Об этом сообщила газета «Туркменский спорт».

Среди поступивших: 1 мастер спорта международного класса, 34 кандидата в мастера спорта, 43 победителя международных соревнований, 149 победителей национальных соревнований и 146 победителей велаятских соревнований.

Кроме того, из них 194 молодых спортсмена являются членами сборных команд страны.

33 выпускника спортивных школ также пополнили ряды студентов этого высшего учебного заведения.