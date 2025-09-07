Туркменистан направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане

Туркменистан отправил гуманитарную помощь жителям Афганистана, пострадавшим от разрушительного землетрясения. Об этом сообщила информационная программа «Ватан».

По распоряжению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова афганскому народу, в первую очередь детям и жителям, пострадавшим от стихийного бедствия, переданы текстильные изделия, продукты питания, одежда и другие товары первой необходимости.

Отправка гуманитарной помощи осуществлялась от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова за счет средств организации.

Грузовой самолет Государственной службы «Туркменховаёллары» выполнил специальный рейс по маршруту Ашхабад – Кабул, доставив различные продукты и товары для пострадавших жителей соседней страны.

Церемония передачи гуманитарной помощи прошла в теплой атмосфере. Участники мероприятия в Афганистане выразили благодарность руководству Туркменистана за постоянную поддержку афганского народа.

В конце августа в Афганистане произошло мощное землетрясение, затронувшее провинции Кунар, Лагман и Нангархар. После этого в стране было зафиксировано еще пять подземных толчков. В результате стихийного бедствия погибли более 2,2 тыс. человек, еще около 3,7 тыс. получили ранения.