Туркменистан в ноябре примет участие в международной выставке Halal Expo в Стамбуле

Туркменистан примет участие в Международной выставке «Halal Expo 2025», которая пройдет в ноябре в Стамбуле, сообщает TDH.

Как отмечается, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокеруглы Атагулыев доложил на заседании правительства о подготовке к участию национального павильона в выставке.

В мероприятии планируется участие туркменских предпринимателей, занятых производством сельскохозяйственной, продовольственной, текстильной и пластиковой продукции, а также компаний, оказывающих услуги в сферах транспорта, логистики и туризма.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил предложение об участии отечественных товаропроизводителей в выставке и поручил вице-премьеру провести соответствующую подготовительную работу.