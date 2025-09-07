Сборная Туркменистана завершила выступление на Кубке наций CAFA

Сборная Туркменистана по футболу проиграла команде Омана со счетом 1:2 в заключительном матче группового этапа Кубка наций CAFA. Встреча прошла в Ташкенте.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте – оманцы вышли вперед после автогола голкипера сборной Туркменистана Рустема Ахаллыева. На 51-й минуте встречи вышедший на замену Велмырат Баллаков сравнял счет, забив гол мощным ударом с границы штрафной площади. На 93-й минуте форвард сборной Омана Мухсен аль-Гассани вывел свою команду вперед, установив окончательный счет встречи.

«Благодарю ребят. Мы выложились полностью. Я больше переживаю не за результат, а за получивших травмы футболистов», – заявил главный тренер сборной Туркменистана Ровшан Мередов на послематчевой пресс-конференции.

По словам наставника, на результат повлияло множество факторов. «Наша цель в этом турнире была посмотреть на игроков. Теперь нам нужно готовиться к отборочным матчам Кубка Азии-2027», – отметил Мередов.

Тренер подчеркнул важность участия в подобных соревнованиях для развития национальной команды. «Такие турниры дают нам большой опыт. Например, Оман уже в этом году успел поучаствовать в нескольких крупных матчах. А нам как раз не хватает таких игр», – сказал он.

Сборные Туркменистана и Омана выступали в группе А. После поражения в третьем туре туркменские футболисты потеряли шансы на выход из группы, ранее сыграв вничью с Кыргызстаном (1:1) и уступив Узбекистану (1:2).

С первого места из группы А прошла команда Узбекистана, обыгравшая в третьем туре Кыргызстан со счетом 4:0. В финале турнира, который состоится 8 сентября, сборная Узбекистана встретится с командой Ирана. В матче за третье место сыграют сборные Омана и Индии.

Как заявлял ранее главный тренер сборной Туркменистана, Кубок наций CAFA рассматривается как этап подготовки к осенним матчам квалификации Кубка Азии-2027 против Шри-Ланки (9 октября и 14 ноября) и Китайского Тайбэя (18 ноября).