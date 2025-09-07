Президент Туркменистана утвердил Концепцию развития рынка труда до 2030 года

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление об утверждении «Концепции развития рынка труда Туркменистана до 2030 года» и плана мероприятий по ее реализации, сообщает TDH.

Туркменистанский туризм

Как отмечается в документе, концепция принята «в целях дальнейшего совершенствования рынка труда в стране, а также развития международного сотрудничества в этом направлении».

Согласно постановлению, министерствам, отраслевым ведомствам, хякимликам велаятов, а также администрациям городов Ашхабад и Аркадаг поручено обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных концепцией.