Президент Туркменистана назначил Минсвязи ответственным за развитие электронного правительства

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, определяющее Министерство связи страны уполномоченным органом по электронным документам, электронному документообороту и цифровым услугам, а также по работе электронного правительства, сообщает TDH.

Как следует из документа, решение принято «в целях обеспечения реализации задач, предусмотренных в актах, принятых по развитию цифровой экономики в Туркменистане, развития высокотехнологичной и конкурентоспособной цифровой экономики путем широкого внедрения цифровых систем в отрасли национальной экономики».

В соответствии с постановлением Министерству связи Туркменистана поручено в течение месяца подготовить и представить в Кабинет Министров предложения о внесении в законодательство страны изменений и дополнений, вытекающих из принятого документа.