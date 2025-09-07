Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на юго-востоке Афганистана

В пятницу в 17:25 по Гринвичу на юго-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).

По предварительным данным центра, эпицентр подземных толчков был зарегистрирован в точке с координатами 34,54 градуса северной широты и 70,75 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.

На момент публикации информация о возможных последствиях землетрясения и пострадавших не поступала.