День национальной музыки Туркменистана состоится в рамках 7-го Цинандальского фестиваля

Туркменистан представлен в 7-м Цинандальском фестивале классической музыки, который торжественно открылся в Грузии 4 сентября.

Как сообщает МИД Туркменистана, 9 сентября в рамках фестиваля прозвучат музыкальные произведения всемирно известного туркменского композитора Нуры Халмаммедова. День 13 сентября будет полностью посвящен национальной музыке Туркменистана, в концертной программе прозвучат произведения известных туркменских композиторов.