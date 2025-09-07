День национальной музыки Туркменистана состоится в рамках 7-го Цинандальского фестиваля
Туркменистан представлен в 7-м Цинандальском фестивале классической музыки, который торжественно открылся в Грузии 4 сентября.
Как сообщает МИД Туркменистана, 9 сентября в рамках фестиваля прозвучат музыкальные произведения всемирно известного туркменского композитора Нуры Халмаммедова. День 13 сентября будет полностью посвящен национальной музыке Туркменистана, в концертной программе прозвучат произведения известных туркменских композиторов.
На полях фестиваля посол Туркменистана в Грузии Д. Сейитмаммедов провел встречу с министром культуры Т. Рухадзе, Генеральным директором фестиваля Д. Сакварелидзе, а также с организаторами фестиваля. Также посол встретился с туркменскими музыкантами, высоко оценил их участие в фестивале и пожелал дальнейших творческих успехов.