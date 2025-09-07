В Туркменистане запатентовали технологию получения йода и полисахаридов из водорослей

В Государственной службе интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики Туркменистана зарегистрировали авторское право на технологию получения йода и полисахаридов из бурых и сине-зелёных водорослей Каспийского моря.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», технология создана специалистами лаборатории биотехнологий Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана – А. Рахмановой, Д. Гадамовым и А. Ашировой.

Полученные из биомассы водорослей вещества, включая йод и полисахариды, легко усваиваются организмом. В отличие от синтетических аналогов, йод в органической форме обладает высокой биодоступностью, что делает его более приемлемым для организма человека. Эти компоненты помогают восполнить дефицит йода, необходимого для выработки гормонов щитовидной железы, которые регулируют метаболизм.

Биологическая активность йода и полисахаридов многогранна. Они обладают противоопухолевым действием, так как способны запускать процесс апоптоза (запрограммированной гибели раковых клеток), не затрагивая при этом здоровые. Также они оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие, нейтрализуя свободные радикалы и защищая клетки от повреждений. Кроме того, вещества имеют противовирусное свойство, препятствуя проникновению вирусов в клетки, что подтверждено в отношении вирусов гриппа, герпеса и цитомегаловируса, отмечает источник.