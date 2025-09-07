В Геоктепинском этрапе завершено строительство стекольного цеха мощностью 100 тонн в сутки

Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Баймырат Аннамаммедов на заседании правительства отчитался о завершении строительства нового промышленного предприятия по производству стекольной продукции. Об этом сообщает TDH.

Строительно-монтажные работы по возведению цеха завершены в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята. Мощность предприятия составит 100 тонн стекольной продукции в сутки. На заводе планируется установить современное оборудование ведущих мировых производителей.

Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру обеспечить надлежащую подготовку к торжественному открытию объекта.