Утверждены новые расценки на услуги электронного сборника «Адалат»

Министерство юстиции Туркменистана установило обновленные размеры платы за предоставление правовой информации через электронный информационный сборник «Адалат». Соответствующий приказ подписал министр юстиции М.Таганов 20 августа 2025 года.

Согласно новому документу, физические лица будут платить 200 манатов за разовое получение программы, юридические лица — 400 манатов. Для частных нотариусов, работающих по лицензии, установлена годовая плата в размере 240 манатов.

Отдельно регулируется доступ к онлайн-платформе системы «Адалат» через интернет — такая услуга будет стоить 20 манатов в месяц для каждого пользователя.

В министерстве отмечают, что в указанные тарифы включена консультационная поддержка по использованию программы. При этом стоимость электронных носителей (дисков, USB-флешек) оплачивается дополнительно по закупочной цене.

Новый приказ отменяет действие аналогичного документа от 7 ноября 2017 года. Документ зарегистрирован в государственном реестре 1 сентября 2025 года.