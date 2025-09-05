Президент Международного газового союза подтвердил участие в OGT 2025 в Ашхабаде

Президент Международного газового союза (МГС) Андреа Стегер лично примет участие в качестве ключевого спикера на конференции OGT 2025, которая пройдет с 22 по 24 октября в Ашхабаде. Его выступление придаст особый вес высокоуровневому диалогу в период глобальных изменений на энергетических рынках, подчеркнув международное значение мероприятия и стратегическую роль Туркменистана в евразийской энергетике.

Международный газовый союз объединяет более 130 членов из свыше 70 стран, охватывая более 90% мирового газового рынка, и продвигает безопасные, надежные и низкоуглеродные энергетические решения. Организационный комитет OGT отметил, что участие г-на Стегера направлено на усиление дискуссий о будущем природного газа как ключевого элемента перехода к низкоуглеродной энергетике.

На сегодняшний день участие в конференции подтвердили более 300 делегатов из 40 стран, включая руководителей национальных и международных нефтегазовых компаний, технологических лидеров и финансовых институтов. Программа OGT 2025 включает министерский диалог о энергетической безопасности, сессии по монетизации газа и инфраструктуре, сокращению выбросов метана и CO2, цифровым операциям, финансированию и развитию локальных кадровых и инновационных экосистем.

Туркменистан, обладающий четвертыми по величине запасами природного газа в мире, активно расширяет партнерства и модернизирует энергетическую инфраструктуру. Проведение юбилейного OGT в Ашхабаде подчеркивает стремление страны к содержательному и ориентированному на будущее диалогу в условиях растущей глобальной роли газа и необходимости декарбонизации.