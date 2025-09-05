Посол Туркменистана провел встречу с главой МИД Республики Корея

Посол Туркменистана в Республике Корея Бегенч Дурдыев принял участие в дипломатическом мероприятии «Диалог с послами KNDA 2025», которое состоялось 4 сентября в Национальной дипломатической академии Южной Кореи. сообщается на странице соцсети туркменского посольства.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён, ректор Национальной дипломатической академии, а также главы дипломатических миссий, аккредитованных в Сеуле. Целью события стало информирование зарубежных дипломатических представителей о направлениях внешней политики и планах нового правительства Республики Корея.

В своем выступлении министр Чо Хён подчеркнул, что президент Ли Дже Мён проводит активную и прагматичную внешнюю политику с момента вступления в должность. Глава МИД отметил, что президент уже провел двусторонние переговоры с более чем 18 мировыми лидерами.

Министр проинформировал участников о том, что в этом году Республика Корея председательствует в трех органах ООН: Совете Безопасности, Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС) и Комитете по правам человека.

Чо Хён также обозначил ключевые приоритеты внешней политики Кореи, включая содействие стабильности и миру на Корейском полуострове, продвижение международных инициатив в области Целей устойчивого развития и изменения климата, а также расширение культурной дипломатии.

Особое внимание министр уделил подготовке к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который запланирован на конец октября 2025 года в городе Кёнджу, и обратился к дипломатическим миссиям с просьбой о поддержке для обеспечения успеха мероприятия.

В рамках мероприятия посол Б. Дурдыев провел краткую беседу с министром Чо Хёном. Стороны обменялись мнениями по итогам телефонного разговора между президентами Туркменистана и Республики Корея, состоявшегося 29 августа 2025 года.

Туркменский посол выразил благодарность за оказанную помощь в организации телефонного разговора между главами двух государств и подтвердил готовность тесно сотрудничать с корейской стороной для дальнейшего укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.