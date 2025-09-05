Обсуждены вопросы выхода туркменского текстиля на японский рынок

В Японии были обсуждены инициативы выхода туркменской текстильной продукции на японский рынок.

Как сообщает МИД Туркменистана, в ходе визита туркменской делегации во главе с министром торговли и внешнеэкономических связей Н.Агахановым в города Осака и Токио, с 30 августа по 3 сентября состоялся ряд двусторонних встреч с японскими организациями и компаниями, работающими в сфере торговли и текстильной промышленности.

В Токио прошла встреча с председателем туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству, членом совета директоров и исполнительным вице-президентом корпорации ITOCHU, президентом компании по производству машин и оборудования Х.Цубаи.

Также Н.Агаханов встретился с президентом Японской организации внешней торговли (JETRO) Н.Исигуро.

В Осаке, в павильоне Туркменистана на Всемирной выставке EXPO 2025 проведены встречи с заместителем генерального секретаря Японской ассоциации EXPO 2025 М.Ичиноки, а также с комиссаром национального павильона Саудовской Аравии, директором национального павильона Катара на Всемирной выставке EXPO 2025 и представителями компании Masui Co. Ltd.

В ходе встреч стороны обсудили возможности японских компаний в Туркменистане, развитие экспортно-импортных отношений, а также продвижение инициатив по выходу туркменской текстильной продукции на японский рынок, отмечает источник.