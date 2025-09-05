МВД Туркменистана призвало водителей к бдительности из-за роста интенсивности движения

МВД Туркменистана призвало водителей к повышенной бдительности на дорогах в связи с растущей интенсивностью автомобильного движения в стране. Об этом сообщается в публикации Службы дорожной полиции министерства внутренних дел в газете «Туркменистан».

В ведомстве отметили, что постоянное увеличение количества автомобилей приводит к тому, что движение различных типов транспортных средств на дорогах год за годом становится все более интенсивным. В связи с этим возрастает важность вопроса организации согласованного движения и обеспечения его безопасности.

«Всем известно, что дорожно-транспортные происшествия возникают, прежде всего, в связи с нарушением требований установленного скоростного режима», – подчеркивается в сообщении.

В МВД напомнили, что правильный выбор скорости транспортного средства является одним из основных условий для безопасности дорожного движения. Согласно пункту 10.1 Правил дорожного движения, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, которая позволяет выполнять требования правил с учетом интенсивности движения, особенностей транспортного средства, дорожных и погодных условий.

Ведомство подчеркнуло необходимость постоянного проведения воспитательно-разъяснительной работы среди водителей. Отмечается, что проведение таких мероприятий в рамках месячника «Безопасность дорожного движения – спокойствие нашей жизни» стало важной традицией в Туркменистане.

«Правильное соблюдение правил является важной обязанностью каждого участника дорожного движения. Безопасность дорожного движения – это благополучие наших домов и дорог», – заключили в Службе дорожной полиции МВД Туркменистана.