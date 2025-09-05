Делегация Туркменистана изучила опыт ФРГ в области логистики

Представитель Государственной таможенной службы Туркменистана вместе с коллегами из Транспортно-логистического центра Туркменистана участвовал в ознакомительном учебном визите в Германию с 24 по 30 августа.

Как сообщается на сайте таможенной службы, мероприятие было организовано в рамках регионального проекта «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» (TFCA), реализуемого Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

Программа визита, который был посвящён изучению опыта Германии в области логистики и управления цепочками поставок, включала посещение ведущих компаний Германии: Rhenus Group (Дуйсбург), Henkel HCB Logistics (Дюссельдорф, Хольтхаузен), Pfenning Logistics, Emons, BLG Logistics и Am Zehnhoff-Söns.

Были изучены современные методы складирования, мультимодальной логистики и устойчивого развития. Особое внимание уделялось цифровизации, автоматизации процессов и экологически чистым технологиям.

Участие Туркменистана в этом мероприятии также позволило наладить тесные рабочие контакты с коллегами из стран Центральной Азии, отмечает источник.