В учебном центре таможенной службы Туркменистана прошли международные учения

В Учебном центре Государственной таможенной службы Туркменистана прошли двухдневные имитационные учения по правовому регулированию вопросов, связанных с незаконной морской торговлей.

Как сообщается на сайте таможенной службы, мероприятие прошло при поддержке Регионального представительства Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Афганистане, Центральной Азии, Иране и Пакистане.

В учениях приняли участие представители ключевых государственных органов Туркменистана, в том числе Министерства национальной безопасности, Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел, Государственной таможенной службы, Министерства обороны и Генеральной прокуратуры, а также делегация специалистов из Республики Казахстан.

Это первое международное мероприятие, организованное в Учебном центре после получения им статуса регионального.

Прошедшие учения подчёркивают важность укрепления региональной безопасности и способствует налаживанию эффективного сотрудничества между государственными органами и международными партнёрами, отмечает источник.