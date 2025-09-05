В Риме дипломаты Туркменистана и Италии обсудили ряд актуальных вопросов

Вчера в здании Министерства иностранных дел Итальянской Республики состоялась встреча посла Туркменистана в Италии Тойли Комекова с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Э.Чириелли.

Стороны обсудили вопросы организации в Капитолийском музее Рима выставки уникальных артефактов, обнаруженных на территории Туркменистана — в древних землях Маргианы и Нисы. Сюда относятся и ценные находки, обнаруженные совместными туркмено-итальянскими археологическими экспедициями, сообщает МИД Туркменистана.

Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы организации визита Президента Туркменистана в Итальянскую Республику в текущем году.

Кроме того дипломаты рассмотрели дальнейшие шаги по укреплению двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и научно-культурной сферах, уделив внимание проведению различных мероприятий с участием руководителей профильных ведомств и организации культурных мероприятий.