В Испании введен новый дорожный знак для контроля дистанции между автомобилями

Испанские власти начали установку нового дорожного знака на скоростных автомагистралях страны. Знак под номером S991f информирует водителей о работе радарной системы, которая автоматически отслеживает соблюдение безопасной дистанции между транспортными средствами.

Согласно действующим в Испании правилам дорожного движения, минимальное расстояние между автомобилями на автомагистралях и дорогах с двусторонним движением должно составлять не менее 70 метров. За нарушение этого требования водителям грозит штраф в размере 200 евро и списание 4 баллов с водительского удостоверения.

В случае дорожно-транспортного происшествия несоблюдение безопасной дистанции может повлечь увеличение штрафа до 500 евро и потерю 6 баллов. В испанской системе водительских прав при получении удостоверения начисляется от 8 до 12 баллов, количество которых может увеличиваться за безупречное вождение или уменьшаться за нарушения. При достижении нулевого баланса баллов права изымаются.

Новая радарная система функционирует по принципу камер контроля скорости. В Главном управлении дорожного движения Испании поясняют, что установка таких знаков планируется в первую очередь на участках дорог с исторически высоким уровнем аварийности.

Как отмечает испанская газета La Razón, новый дорожный знак вызывает наибольшие затруднения у автомобилистов по сравнению с другими знаками. Водители выражают недовольство и интересуются практическими аспектами точного расчета дистанции в условиях плотного дорожного движения.