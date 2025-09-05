В Ашхабаде стартовала встреча руководителей обществ Красного Креста и Полумесяца стран СНГ

Сегодня в Ашхабаде в конференц-зале отеля «Арчабиль» стартовала встреча руководителей Национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца стран СНГ, представителей Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международного Комитета Красного Креста.

Встреча под девизом «Международный год мира и доверия – гуманизм и нейтралитет» была организована Национальным обществом Красного Полумесяца Туркменистана.

Цель мероприятия — укрепить региональное сотрудничество между НОККиКП стран СНГ для повышения эффективности реагирования на современные гуманитарные вызовы.

Во встрече приняли участие делегации национальных обществ Красного Полумесяца Азербайджана, Казахстана (онлайн), Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Армянского и Российского обществ Красного Креста.

В качестве наблюдателя присутствовали представители Общества Красного Полумесяца Катара.

Мероприятие открыла председатель Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана Марал Ачилова.

«Перед нами стоит важная задача — объединить усилия для укрепления гуманитарного сотрудничества в нашем регионе, обменяться успешными практиками и определить новые пути взаимодействия. Уверена, что совместная работа в рамках этой встречи станет весомым вкладом в развитие нашего общего гуманитарного движения», — отметила М.Ачилова.

С приветственным словом к участникам обратились президент Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Кейт Форбс (онлайн) и Глава Регионального представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии Биляна Милошевич.

Особое внимание участников встречи уделялось продвижению Международного гуманитарного права, развитию гуманитарной дипломатии, укреплению потенциала национальных обществ КК и КП.

Каждая делегация сделала презентацию о деятельности своего Общества, реализуемых программах и проектах, гуманитарных вызовах, стоящих перед ними. Также участники делились информацией о развитии сотрудничества и координации с государственными структурами, ключевой роли волонтерства в продвижении гуманитарной деятельности.

Шабан Шаев, заместитель генерального секретаря НОКП Азербайджана в беседе с корреспондентом Turkmenportal отметил:

«Сердечно благодарим Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана за приглашение. Ожидание от этой встречи – укрепление сотрудничества между национальными обществами, развитие тесных связей в плане обмена лучшим опытом, что будет в дальнейшем содействовать усилению потенциала обществ, их роли в решении гуманитарных вызовов современности». Туркменистанский туризм

Завтра участники продолжат обсуждение. Во главу угла будут поставлены вопросы развития доходоприносящей деятельности национальных обществ, а также усиления потенциала волонтерского движения.