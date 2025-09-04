Туркменские боксеры выступят на чемпионате мира в Ливерпуле
Сборная Туркменистана по боксу примет участие в первом чемпионате мира от World Boxing, который пройдет с 4 по 14 сентября в Ливерпуле (Англия). Туркменистан будет представлен четырьмя спортсменами.
Как сообщает издание sportportal.tm, команду возглавят главный тренер Язмухаммет Паззыев и его помощник Алиаскер Баширов.
В состав сборной Туркменистана вошли:
Довлет Мухаммедов (весовая категория до 60 кг)
Ыхласбек Кочкаров (до 65 кг)
Байрамдурды Нурмухаммедов (до 70 кг)
Довлет Исламов (свыше 90 кг)
Соперники туркменских боксеров станут известны после жеребьевки.