Туркменские боксеры выступят на чемпионате мира в Ливерпуле

Сборная Туркменистана по боксу примет участие в первом чемпионате мира от World Boxing, который пройдет с 4 по 14 сентября в Ливерпуле (Англия). Туркменистан будет представлен четырьмя спортсменами.

Как сообщает издание sportportal.tm, команду возглавят главный тренер Язмухаммет Паззыев и его помощник Алиаскер Баширов.

В состав сборной Туркменистана вошли:

Довлет Мухаммедов (весовая категория до 60 кг)

Ыхласбек Кочкаров (до 65 кг)

Байрамдурды Нурмухаммедов (до 70 кг)

Довлет Исламов (свыше 90 кг)

Соперники туркменских боксеров станут известны после жеребьевки.