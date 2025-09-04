Туркменистан и Пакистан обсудили потенциал стратегически значимых портов региона
В ходе встречи между послом Туркменистана в Исламабаде Атаджаном Мовламовым и Федеральным министром по морским делам Пакистана Мухаммадом Джунаидом Анваром были обсуждены пути эффективного использования транзитного и логистического потенциала морских портов Туркменбаши, Карачи и Гвадар.
Как сообщается на сайте туркменского посольства, данные порты имеют стратегическое значение для региональной торговли и транспортных связей.
Также стороны отметили широкие перспективы сотрудничества в развитии железнодорожной инфраструктуры, которая может сыграть ключевую роль в обеспечении устойчивых транспортных связей между странами региона.
Были подчёркнуты важность и актуальность многостороннего сотрудничества, особенно в использовании стратегического положения Пакистана как моста для укрепления экономических связей региона.
В завершение встречи стороны подтвердили свою приверженность поддержанию конструктивного диалога по обозначенным направлениям.