Туркменистан и Пакистан обсудили потенциал стратегически значимых портов региона

В ходе встречи между послом Туркменистана в Исламабаде Атаджаном Мовламовым и Федеральным министром по морским делам Пакистана Мухаммадом Джунаидом Анваром были обсуждены пути эффективного использования транзитного и логистического потенциала морских портов Туркменбаши, Карачи и Гвадар.

Как сообщается на сайте туркменского посольства, данные порты имеют стратегическое значение для региональной торговли и транспортных связей.

Также стороны отметили широкие перспективы сотрудничества в развитии железнодорожной инфраструктуры, которая может сыграть ключевую роль в обеспечении устойчивых транспортных связей между странами региона.

Были подчёркнуты важность и актуальность многостороннего сотрудничества, особенно в использовании стратегического положения Пакистана как моста для укрепления экономических связей региона.

В завершение встречи стороны подтвердили свою приверженность поддержанию конструктивного диалога по обозначенным направлениям.